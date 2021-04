連5天免預約 洛縣居民可直接到現場打疫苗

洛縣將於4月22日至26日期間,在部分大型疫苗施打中心,允許民眾不用預約直接到現場打疫苗。(本報檔案照)

洛縣 公共衛生局22日公布,洛縣將於4月22至26日期間,在部分大型疫苗 施打中心,允許民眾無須預約,直接到現場打疫苗,且先到先得。任何16歲及以上成人均可到現場填表排隊打疫苗,18歲以下需由監護人陪同。

提供非預約疫苗接種服務的疫苗接種中心,包括Palmdale Oasis Recreation Center、The Forum、The Balboa Sports Complex、College of the Canyons、Cal State Northridge、Eugene A Obregon Park – Gymnasium、Pomona Fairplex、及LA County Office of Education。

洛縣衛生局局長費若表示,疫情 尚未結束,每日仍有人因染疫死去。不打疫苗染疫病死的機率為五百分之一,打疫苗染疫病死機率降至100萬分之一。這意味著,越多人打疫苗,越少人將在死亡邊緣遊走,況且疫苗有保護作用,鼓勵大家盡快能打就打疫苗。

洛縣22日新增439例確診、36例死亡。468人因染疫住院。22日的確診率為0.9%。只要住在洛縣的16歲及以上成人,都有資格接種疫苗。民眾可上www.VaccinateLACounty.com預約。