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1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

連5天免預約 洛縣居民可直接到現場打疫苗

記者謝雨珊／綜合報導
洛縣將於4月22日至26日期間，在部分大型疫苗施打中心，允許民眾不用預約直接到現場打疫苗。（本報檔案照）
洛縣將於4月22日至26日期間，在部分大型疫苗施打中心，允許民眾不用預約直接到現場打疫苗。（本報檔案照）

洛縣公共衛生局22日公布，洛縣將於4月22至26日期間，在部分大型疫苗施打中心，允許民眾無須預約，直接到現場打疫苗，且先到先得。任何16歲及以上成人均可到現場填表排隊打疫苗，18歲以下需由監護人陪同。

提供非預約疫苗接種服務的疫苗接種中心，包括Palmdale Oasis Recreation Center、The Forum、The Balboa Sports Complex、College of the Canyons、Cal State Northridge、Eugene A Obregon Park – Gymnasium、Pomona Fairplex、及LA County Office of Education。

洛縣衛生局局長費若表示，疫情尚未結束，每日仍有人因染疫死去。不打疫苗染疫病死的機率為五百分之一，打疫苗染疫病死機率降至100萬分之一。這意味著，越多人打疫苗，越少人將在死亡邊緣遊走，況且疫苗有保護作用，鼓勵大家盡快能打就打疫苗。

洛縣22日新增439例確診、36例死亡。468人因染疫住院。22日的確診率為0.9%。只要住在洛縣的16歲及以上成人，都有資格接種疫苗。民眾可上www.VaccinateLACounty.com預約。

疫苗 洛縣 疫情

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