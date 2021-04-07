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付麗年逾7旬還學衝浪、攀岩 堅持鍛鍊抗疫抗癌

記者啟鉻／洛杉磯報導
付麗抗癌期間堅持在家鍛煉，她有信心戰勝癌症。（記者啟鉻／攝影）
付麗抗癌期間堅持在家鍛煉，她有信心戰勝癌症。（記者啟鉻／攝影）

熱愛運動的南加州女性長者付麗，平日熱愛運動，年屆七旬才學習衝浪。2020年因疫情她選擇居家避疫，但身體鍛鍊一直沒有停歇，保持著良好身體素質。但不幸罹患乳癌，仍以平時鍛鍊積累體質及樂觀心態應對，且化療副作用並不嚴重。付麗說，她覺得患癌並不可怕，現在正在恢復中，她對抗癌很有信心。

付麗年逾七旬，平時堅持鍛煉。（付麗提供）
付麗年逾七旬，平時堅持鍛煉。（付麗提供）

付麗1948年出生，來自中國南方城市，1980年代移民美國。少年時她就喜好運動，在地區比賽曾獲得速度滑冰冠軍，她對運動的愛好是喜歡嘗試各種運動，乒乓球、滑冰、腳踏車、滑雪、登山、游泳，甚至滑水衝浪，她都要試一試。為保持運動體魄，她購買了各種器械。她家裡有乒乓球台、跑步機、拉力器、引體向上器械以及登山、滑雪、攀岩等各種體育器械。她說，運動不僅給了她健康體質，也培養了良好心態。

付麗患病前攀岩。（付麗提供）
付麗患病前攀岩。（付麗提供）

2020年末，她確診乳癌。這可能是有家族因素，因為她的阿姨就是因乳癌過世。確診後，她並未灰心，仍積極治療。她說，很幸運的有希望城高明的醫師為她治療，相比其她同齡患者，她前兩次化療副作用並不太嚴重。不過，她的頭髮還是掉了許多。對付麗的身體素質，連醫師都很敬佩，認為是付麗長期鍛鍊積累的結果；付麗也鼓勵華裔年長者要養成鍛鍊身體習慣。

談到2020年疫情生活，付麗很淡然。她說，居家避疫對她的生活未有太多影響。因為平時她就喜歡運動，獨處時間很多。運動時她生活的主要部分，除了在家裡鍛鍊，還有在後面自家菜園種植瓜果，以及為門前草坪剪草。她鮮少去餐館就餐，若需要到超市購物，買完東西就離開。她獨來獨往生活習慣了，所以居家避疫令時，她的生活還是與往常一樣。如今她已經完成第一劑疫苗接種，等待接種第二劑。她說等待疫情進一步緩和，她完成接種疫苗，她就可以再次外出運動旅行。

付麗平時喜歡滑雪運動。（付麗提供）
付麗平時喜歡滑雪運動。（付麗提供）

付麗已度過了新冠疫情最嚴峻時候，可是在患病期間接到詐騙電話，險些上當。不久前一天午後，她接到假冒來自亞馬遜公司的電話，對方是華人，說她在巴西購買的咖啡豆包裹，寄到中國地址過程中，被查出有兩包是毒品，要求她配合調查。對方還說，是付麗的個人資訊被國際販毒集團利用。付麗很是驚訝，希望對方能夠幫助洗去冤情。對方假冒中國公安及檢方部門執法人員，一步步引誘付麗入套，還與付麗視頻通話，最後要求她一天四次回報，並不許告訴任何親屬。

這樣對方從午後1時與付麗通話設計連環套，一直持續到晚上8時許。期間付麗的妹妹打幾次電話都打不通，就很好奇來問姊姊付麗。可當付麗將才發生情況告訴妹妹時，妹妹一下子反應過來，確定是百分百電話詐騙，要她不要再接對方電話。付麗說，當時她深陷詐騙圈套，幾乎無法自拔，險些上當，也算是吃一塹長一智！

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