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1張圖：美1億6859萬人已打疫苗 41.7%接種1劑

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

拚群體免疫 河濱縣開放16歲接種 但需由監護人陪同

河濱訊
河濱縣6日開始擴大疫苗接種範圍。（資料圖片）
河濱縣6日開始擴大疫苗接種範圍。（資料圖片）

河濱縣府官員日昨宣布，6日（周二）起將接種新冠肺炎疫苗範圍擴大至16歲及以上年齡群，早於州府4月15日才開始的規定。縣衛生局官員表示，鑑於近期年輕群體感染新冠病例增加，此舉將使符合資格民眾盡快完成施打疫苗，更接近群體免疫。該縣於7日進入橙色級別，聖伯納汀諾縣也宣布於7日（周三）進入疫情進一步寬鬆的橙色級別。

據悉，16歲和17歲符合資格居民接種輝瑞疫苗，必須由父母及監護人陪同到預約接種地點。莫德納及嬌生疫苗只提供18歲及以上人士。目前，河濱縣已經設立多個疫苗接種地點，包括在社區中心、高中校區、大學校園及購物中心，具體地點：標蒙市（Beaumont）Albert A. Chatigny S.社區休閒中心；海梅特市（Hemet）Tahquitz高中；米尼菲市（Menifee）Heritage高中；Moreno Valley購物中心；以及河濱加大Health System的六個社區醫療中心。

河濱縣現有超過100萬劑疫苗分配到縣域地區。截至4月5日，縣域16歲及以上居民已有部分人接種或完成施打疫苗，其中約有17.4%的居民完成接種。預約登記接種者可上網www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine;65歲及以上人士需要協助可致電211或951-329-4703。

聖伯納汀諾縣目前已有超過一半的居民接種至少一劑疫苗。該縣4月5日宣布，有50萬8127人接種至少一劑疫苗。並於4月7日進入橙色級別。在此情況下，縣域酒吧（不提供套餐）可以提供室外服務，保齡球館容量可至25%，啤酒屋及酒莊可以提供容量經過調整室內服務，還有其它商家也會增加容量。有關疫苗接種資訊，可至https://sbcovid19.com查詢。

目前，河濱縣新冠肺炎感染數逾29萬5600例，死亡4400多例；聖伯納汀諾縣新冠肺炎感染數超過29萬1700例，死亡逾4100例。

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