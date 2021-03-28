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「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

憂疫情再起 洛縣公衛局重申假期勿群聚

記者王全秀子／洛杉磯報導

隨著春假及多個宗教假期臨近，洛杉磯縣公共衛生局擔心，居民在假期旅行和聚會可能會增加傳播新冠病毒的風險，因此提倡慶祝節日的最安全方法是虛擬聚會，或同住一戶的家人。另外，洛縣公衛局27日公布當日新增700例確診，23例死亡。目前有676例患者住院，其中25％在重症監護病房。

公衛局建議，洛縣居民應繼續避免所有不必要的旅行，民眾仍應保持在居住地120英里的範圍內活動，洛縣的旅行建議仍然有效。從外州到達洛縣的任何人都必須自我隔離十天；旅行者應在其家中或住宿地停留十天，並避免與他人接觸。如果民眾有新冠發病症狀，在人群中或參與任何可能感染新冠肺炎的危險活動則應立即檢測。

由於洛縣處於加州「更安全的經濟發展藍圖」的紅色等級，室內的私人聚會僅允許三個獨立的家庭，並且任何時候都必須戴口罩和保持距離，且時間不得超過兩個小時，戶外仍然比室內更安全。完全接種疫苗的人可以與其他兩戶完全接種疫苗的人，或另一戶未接種疫苗或是部分接種疫苗的人聚集在室內，且無需戴口罩和保持距離，除非這些人中的任何一個或他們所居住在同一戶的家庭處於感染新冠肺炎的危險中。

公衛局還公布，接種輝瑞（Pfize）或莫德納（Moderna）疫苗第二針的兩周以後；或是單劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗接種的兩周後，才被認定為是已完全接種疫苗的人群。如果距接種完疫苗不到2周，或者仍需要第二劑，則表示尚未完全接種疫苗。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，即使民眾認識的人沒有症狀且經測試呈陰性，與他們聚會仍可能導致病毒傳播給許多人。因此民眾必須繼續保持並採取預防措施，防止病毒傳播。距離足夠多的人接種新冠疫苗，在未來幾個月控制住疫情，加速商家企業重新開放可能就快了。

洛縣公衛局呼籲民眾春假期間減少不必要的旅行和聚會，只有民眾繼續遵守衛生規定，才能...
洛縣公衛局呼籲民眾春假期間減少不必要的旅行和聚會，只有民眾繼續遵守衛生規定，才能儘快控制疫情。（取自洛縣縣府臉書）

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