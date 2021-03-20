慈濟南艾爾蒙地醫療中心疫苗接種350人 歡迎預約

美國慈濟醫療基金會將持續為民眾開設免費接種疫苗服務。（記者謝雨珊／攝影）

美國 慈濟醫療基金會19日在慈濟南艾爾蒙地（South El Monte）醫療中心，為民眾和病患施打新冠肺炎疫苗 。該基金會醫療部主管林佳佳（Julie Lam)建議打完疫苗的民眾，進出人群最好還是戴口罩及保持社交距離，以確保自身健康安全。

影音來源／記者謝雨珊

林佳佳在洛杉磯加大Olive View附設醫院及慈濟美國醫療基金會服務，她表示，很多人對於施打疫苗仍抱有懷疑態度，經過數月觀察民眾接種後的反應，只有很少數有異常反應。「如果疫苗不安全，我不會推薦給我的家人」，林佳佳表示，家人在她的鼓勵下均已成功接種疫苗。「不管是哪牌的疫苗都很安全」。她鼓勵大眾只要符合接種資格，盡快預約註冊接種，保護自己也保護他人。

美國慈濟醫療基金會去年11月獲聯邦認證為「聯邦標準的醫療中心」（Federally Qualified Health Centers Look-Alike，簡稱FQHC Look-Alike）。自今年1月底開始陸續在全美各地為符合資格的民眾免費施打疫苗。慈濟美國總會執行長陳濟弘表示，慈濟分配到的疫苗數量及時間都不固定，只要被分配到疫苗，慈濟便會舉辦免費接種活動。在3月18日及19日兩天，為350名符合資格的民眾接種新冠疫苗。民眾可撥打預約專線626-866-9887。

免費接種活動不只在南加州 進行，紐約、拉斯維加斯和加州佛瑞斯諾聯絡處，都同時進行。

此外，該基金會將於3月20日美西時間下午4時，舉辦「人本醫療．全美啟航」雲端募款晚會，為因貧而病、因病而貧的苦難家庭點燃生機。詳情請查慈濟美國醫療官網：https://tzuchimedical.us/zh/2021gala。