洛縣下周獲疫苗撥款 迄今最大

洛縣目前越來越多居民有資格接受疫苗。（檔案圖片）

洛杉磯縣5日新增新冠疫情確診2110例，死亡人數新增144人，洛縣 政府表示下周開始，洛縣將獲得迄今為止最大的疫苗 撥款，款項近三分之二用於接種第一劑疫苗。

洛縣公共衛生局首席科學家保羅．西蒙（Paul Simon）表示，洛縣下周會收到31萬2000劑疫苗，其中包括5萬3700劑新授權的嬌生疫苗。洛縣將把疫苗撥款的62%用於為洛縣居民接種首劑疫苗，以及用於等待接種第二劑疫苗的民眾。

截至5日，洛縣已接種241萬5460劑疫苗。Simon說，這包括81萬4593針第二劑疫苗，這意味著許多人已完全接種疫苗。

在人口眾多的洛縣，疫苗劑量增加是一個可喜的消息。目前越來越多居民有資格接受疫苗，其中包括約170萬名教職員工，符合條件的醫療保健工作者和65歲及65歲以上的居民。

從3月15日開始，該縣將使用新的指導準則，將疫苗接種人群擴大到年齡在16歲至64歲之間有重大或基礎病的人。

另外加州政府5日宣布，迪士尼樂園、環球影城等主題公園、室外球場和體育館將於4月1日起重新開放，標誌著加州對主題公園的重大政策轉變。之前州政府表示，要等到符合藍圖計畫中限制最少的級別時才開放主題樂園 。根據加州公衛局新公共衛生指南，洛縣的環球影城所在地和六旗魔術山及迪士尼所在的橙縣仍處於限制最嚴格的紫色等級，預計3月底情況將有改善。

當主題樂園所在縣等級到達紅色級別時，主題公園開放比例為15%，當達到橙色等級時，可開放容量將增加到25%，且在限制最小的黃色等級時，開放容量為35%。目前這些即將開放的主題公園只允許加州本地客入進入。