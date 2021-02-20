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2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

洛縣接種167萬疫苗 47萬人打第二劑

記者王全秀子／洛杉磯報導
從3月1日起教育和育兒，食品與農業，以及急救人員和執法部門人員將有資格接種新冠疫苗。（洛縣縣府臉書）
從3月1日起教育和育兒，食品與農業，以及急救人員和執法部門人員將有資格接種新冠疫苗。（洛縣縣府臉書）

洛杉磯縣公共衛生局19日公布新冠肺炎患者單日新增2459例，150例死亡。目前有2640例患者住院治療，其中31％在重症監護病房。一周內住院治療患者減少近1000人。一周前的2月12日，住院患者達3604人。而目前每日陽性確診率為4.5%。另外從3月1日起，教育和育兒，食品與農業，以及急救人員和執法部門人員將有資格接種疫苗，這類人群預計超過180萬人，該縣正與合作夥伴為有資格接種疫苗的人員提供更多機會。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣疫苗接種覆蓋率存在明顯的不平等現象，這種情況令人無法接受，因此需要重新努力以確保受災最嚴重的社區能夠獲得疫苗。他們正在進一步與社區夥伴合作，尋找其他戰略和資源以確保更公平地分配疫苗，從而迅速提高非裔和原住民社區的疫苗接種率。

洛杉磯縣本周接收26萬2925劑新冠疫苗，迄今為止全縣已接種近167萬7000劑疫苗。在接種疫苗的人中有47萬1162人接受了第二劑。

洛縣的白人和亞裔居民的疫苗接種率仍然大大高於非裔和拉丁裔。目前非裔僅有5.2%接種疫苗，拉丁裔接種率則為23％。另外洛縣已為65歲及以上人士開放接種疫苗，65歲及以上的人佔迄今接種疫苗人數的50％以上，在65歲以上的人群的接種疫苗率為42.5％。

洛縣公衛局致力增加獲得疫苗的機會，他們正在擴展移動疫苗接種點，以更好地滿足老年人和行動不便者的需求。同時他們正在動員社區衛生工作者，以多種語言提供可用的疫苗接種服務信息，向服務欠缺的社區居民提供幫助，安排預約和獲得疫苗接種服務。

洛縣有將近400個疫苗接種點，包括符合聯邦資格的衛生診所、藥房、醫院和大容量疫苗接種點。儘管過去兩周中，平均每周只收到23萬劑疫苗，但目前該縣有能力管理50萬至60萬劑藥物。

目前疫苗接種僅繼續向醫護人員，長期護理機構的居民和工作人員以及65歲以上的人開放，洛縣這部分人群約有220萬人。

新冠疫苗供應仍然非常有限。有關洛縣疫苗預約信息請訪問：www.VaccinateLACounty.com。

疫苗 洛縣 非裔

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