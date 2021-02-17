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洛縣重開學校 部分學區強調教職員全打完疫苗才開放

記者李雪／洛杉磯報導

依照加州政府公衛安全標準，一旦達到每10萬人中僅有25例確診，就允許小學重新開放。15日晚洛杉磯縣公共衛生局用電子郵件通知了有關學校，有的學區接到通知後，卻有另外的考慮，不會匆忙開放。

洛杉磯聯合學區日前決定繼續保持關校，直到教職工全都接種過疫苗再開。該學區學監Austin Beutner也呼籲當局，提高教師接種疫苗的優先級別。

但更多學區還未能進入準備重開學校的狀態。聖瑪利諾學區幾位教委對重開計畫未能做出評論，其中也有教委表示還未聽說有何變化，截至16日下午5時，該學區教委也未能回覆。另外華人聚集的阿罕布拉學區等都未能回覆，其官網並無更新通知。

而羅蘭聯合學區教委陳正治也表示，該學區前一晚才忽然接到洛縣公衛局通知，說依照12日紐森州長的通告，修改了學校重啟的標準，由原先必須降低到每10萬人四到七例以下持續兩星期，放鬆到每10萬25例持續五天就准許重開小學部分。

陳正治表示非常震驚，因為25例的標準按理仍在紫色範圍的重災區。羅蘭學區雖然早有復課準備，器材、設備都已經安裝採購完成，復課並不是問題。但要考慮復課時機是否恰當。他強調要通盤考慮家長、教師、職工、學生的安全。目前學區在待命狀態，隨時可以復課，但是仍然有許多因素待確定，原則是安全才能復課。

他表示，目前羅蘭學區還不會立即復課，因為還需要在教委會討論、評估以後才能決定復課時間、復課方式。還有一些細節，比如允許家長選擇網課還是面課、哪個年級先復課、或暫時不復課等等，另外還需要看州議會是不是有復課法案等。

亞凱迪亞市學區發言人Ryan Foran表示，等教職員工完成疫苗接種後，再重返面授課程，這也能最大程度地降低風險。他表示，儘管最近迅速變化的學校重開的新聞頭條，讓許多家庭都感到振奮，但學區也認識到，由於疫苗短缺以及疫情的持續不確定性，同時也有許多家庭感到不安。由於社區內情緒參差不齊，而且學區的優先事項和指導原則，已然幫助學區成功地控制了疫情，因此將繼續堅持這一指導原則。此外學區正在積極和洛縣衛生局合作，以便能優先安排該學區的員工能盡快接種疫苗。

學區 疫苗 疫情

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