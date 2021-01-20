加州尚有200萬劑疫苗 還不夠用？

加州疫苗接種率落後美國大部分的州。（Getty Images）

加州 還有大量新冠疫苗 未使用，但上周，疫情嚴重的聖他克拉拉縣向州政府要求再分發10萬劑疫苗，州政府卻只給出6000劑。這個例子凸顯出，加州疫苗接種工作最大和最神祕的問題：明明在大量疫苗還未使用的情況下，為何加州稱疫苗不夠用？

舊金山紀事報（Chronicle）報導，加州目前疫苗接種率落後於美國大部分的州，收到的310萬劑疫苗，只使用了38%，意味還有約200萬劑存放在冷藏庫中。然而，各縣官員和醫療機構卻表示，他們正在努力爭取更多疫苗。這項艱難的工作反映出，加州各級單位面對的重重挑戰。

身處第一線的醫護人員除了正在對抗新冠病例和住院人數的激增，還肩負為民眾施打疫苗的責任。部分縣市埋怨，不一致的疫苗供應量影響了他們擴大接種的能力。加州政府在疫苗接種工作中所扮演的角色是協調者，而非實際收到疫苗者，現在還必須應對華府當下發生的混亂，難以顧全疫苗的分發與接種工作。

加州的目標是在十天內（已到期）為100萬民眾注射新冠疫苗，但數據顯示，加州並未達成目標。州長紐森（Gavin Newsom）曾表示，由於許多接種資料還未統計到數據中，他希望最終加州能達成這項目標。

至於加州為何在仍有許多疫苗未使用的情況下，還要求更多疫苗？許多縣市表示，由於疫苗有保存期限，那些現在還在冷凍庫中的疫苗，不是已經預約給民眾，就是必須等待有足夠多的人再同時施打。此外，由於聯邦政府的疫苗供應量與承諾的不一致，部分醫療單位會為已經接種第一劑的民眾，保留一些同品牌疫苗作為第二劑使用。

截至15日，康曲柯士達縣收到7萬2000劑疫苗，已使用3萬6000劑，但剩下的疫苗已定好使用計畫。

康縣副衛生局長茲維里（Ori Tzvieli）說：「那3萬6000劑疫苗並非沒有人使用，已經有數千民眾預約在未來幾天或幾周內接種。」

同樣地，舊金山收到的1萬4000劑疫苗中，使用了約3萬4000劑，接種率約40%。剩下的2萬劑將在下周給符合資格的民眾接種，包括醫護人員。

這些例子說明加州為何還有大量疫苗儲存在冷凍庫中，但為何未使用的數量會高達三分之二，導致加州的接種率遠遠落後其他州，仍不得而知。官員認為，這可能是通報資料被積壓造成，縣府和衛生系統並非總是在第一時間通報疫苗接種數據。

不過，加州的分發系統複雜而分散，讓人無法得知疫苗究竟被運往何處、被使用了多少。紀事報指出，加州一共有58個地方衛生局和三個市衛生局，疫苗接種預約系統通常由各地衛生局負責，私人醫療單位也可提供接種服務。反觀接種率最高的西維吉尼亞州 ，他們只使用一個系統預約接種時間，並提供各項更新資訊。

此外，加州在提供各單位收到的疫苗數量，和已使用的疫苗數量方面透明度不夠，讓人無法準確得知還未使用的疫苗在何處，各縣通報的疫苗更新資訊也不盡相同，因此，公眾很難清楚了解當地接種工作的進展。