金山加大學者：搜出新冠變種病毒 當務之急

舊金山加大科學家邱華彥表示，強大新冠變種病毒株監測系統，不僅有助控制目前疫情大流行，也有助防範未來。(舊金山加大官網)

極具傳染力的變種新冠病毒株已在英國 蔓延，目前也在美國各地擴散。與英國不同，美國尚未充分利用基因組科學的力量、快速檢測病毒重要變化。這些變化可能改變國家疫情大流行走向。舊金山加大微生物學家邱華彥（Dr. Charles Chiu）認為，當局尚未有足夠篩查以了解菌株擴散程度。他領導的實驗室正與加州 公衛部門合作，尋找新變種病毒 ，在加州各縣近期旅行英國確診者進行病毒採樣。

邱華彥實驗室1日發現，在南加州大熊(Big Bear)地區一戶家庭採取樣本中，發現兩個新變異病毒病例。其中一名家庭成員曾與自英國旅行者接觸。截至2日，已有33個國家發現變種新冠病毒。因為美國的變種病毒確診者皆未有旅行史，專家擔心，未被檢測到的變種病毒在社區擴散。

加州正對至少滿足以下條件之一確診病毒樣本進行測序：最近曾旅行至英國或歐洲；接觸過旅行英國或歐洲者；診斷測試帶有突變，可能與英國病毒株有關。

邱華彥團隊正對來自近來英國旅行者的數百種北加州病毒進行測序，協助了解最新病毒突變。這個測序機制能在每次操作生成4億個序列。柏克萊加大創新基因學院（Innovative Genomics Institute）科學家韋曼（Stacia Wyman）認為，加州發現變種病毒是一警鐘，她強烈懷疑，變種病毒已出現在許多其他地方。

截至目前，加州一直將排序工作主要集中在特定場所，例如療養院、懲戒機構、醫院或其他團體。當所謂「超級傳播者」（superspreader）出現，學術與公衛實驗室皆相競檢查病毒基因，以追蹤傳播模式。去年柏克萊加大一場兄弟會活動，一個人感染了52人。韋曼團隊領導調查，發現三個特定突變，在許多樣本的遺傳序列搜尋，所幸並未發現病毒進入更廣泛社區的證據。之後整個病毒株消失，因為大學做了相當好的因應措施。

加州目前最大兩個測序中心是位在北加舊金山陳‧查克柏格生物實驗室，以測序並公布2817個新冠病毒基因組。以及南加州斯克里普斯研究所艾德森實驗室，已測續公布2374個基因組。排序昂貴且需人力。

與英國國家策略「基因組監測」由大型實驗室管理不同，美國由各州與地方衛生單位負責，疫情已給相當單位帶來壓力。專家皆認為，可理解國家將力量集中在檢測、疫苗接種與減輕醫院負擔，但變種病毒出現示警，即便每人都接種疫苗，也需對危險新病毒株保持警惕。

邱華彥表示，希望能在新病毒變種有機會傳播前，就確定局部爆發範圍以便控制，強大監測系統不僅有助控制現階段疫情大流行，也有助防範未來。