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橙縣醫療快崩潰 醫院擇期手術

橙縣訊
橙縣醫院計劃實施緊急計劃並取消並未危及生命預約的手術，應對有可能出現的醫療系統危機情況，許多醫院因住院患者過多，要求將救護車送來的患者轉移到其他地方的醫療中心。（記者王全秀子／攝影）
橙縣醫院計劃實施緊急計劃並取消並未危及生命預約的手術，應對有可能出現的醫療系統危機情況，許多醫院因住院患者過多，要求將救護車送來的患者轉移到其他地方的醫療中心。（記者王全秀子／攝影）

隨著新冠患者住院率增加，橙縣醫院10日被縣政府有關當局責成實施緊急計劃，取消一些並未危及生命得以事先預約的手術，另外擇期安排，以便應對有可能出現的醫療系統「崩潰」。橙縣衛生局10日報告1521例新增新冠確診病例，七人死亡。

橙縣住院患者從9日的974人增加至1025人，創下新紀錄，其中包括257名重症監護病房，而周三為239人，前一個高峰是7月中旬的245人。橙縣截至10日總新冠確診人數是9萬4647人，總死亡人數是1640人。

橙縣衛生局9日晚致信醫院、急救人員及911護理急救人員，表示由於新冠肺炎患者激增，該縣的醫療體系「正處於危機中」，很多醫院因住院患者過多，要求將救護車送來的患者轉移到其他地方的醫療中心。醫院的樓層和重症監護病房都擠滿入院患者。以目前的惡化速度，除非立即執行緊急計畫，否則醫療急救系統可能會崩潰。

橙縣衛生局下的緊急醫療服務部醫療總監Carl Schultz，去信敦促醫院啟動急診計劃，在急診室建立替代治療區以擴大能力，並取消所有預約的手術，申請州豁免以支持急診計劃並建立急診中心。

縣政委員Lisa Bartlett表示，Schultz的信目前是建議，但可以在該縣首席衛生官Clayton Chau下令之前進行。Bartlett也是橙縣消防局董事會成員，她說，救護車服務在轉移病人方面的確遇到延誤。當接到911急救電話並有患者進入急診室時，醫院方面表示他們已經飽和，只能將救護車送來的患者送往另一家醫院，這期間可能會延遲15至20分鐘，才能將患者送入另一家醫院，而急救的每一分鐘都很重要，耽誤不得。目前橙縣可能正面臨因感恩節聚會帶來的大量病例。

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