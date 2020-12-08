居家避疫令下 零售店客容量35%

在加州 宣布重啟居家避疫 令（Stay-at-home orders）11小時後，相關單位撤回對零售雜貨店新的客容量限制，將客容量維持35%，以確保民眾居家避疫期間，能獲得足夠的食品與日用品。

洛杉磯時報報導，加州在6日，新的健康避疫令在大部分區域生效的前幾小時，官員發出一份備忘錄，允許零售雜貨店營運時，店中能容納35%顧客，較之前大流行開始以來的50%減少，但比最新的加州限令的20%客容量高。

在原訂加州新限令中，要求必要不可少的商店（essential stores）如零售雜貨店，與非必要商店（nonessential stores）如大型購物中心等，若位於新冠肺炎疫情 嚴重區，需控制在客容量20%，但加州雜貨商協會（California Grocers Assn.）遊說相關單位，反對大幅降低客容量。

根據加州代理衛生總監潘靄醫師（Dr. Erica Pan）6日簽署的補充命令指出，「為確保加州雜貨零售店能安全的向加州家庭補足足夠數量的食物與日用品，有必要確保零售店客容量。」補充命令指出，零售雜貨店必須是獨立營運，且主要銷售食品，才符合增加客容量條件，同時指出需「嚴格計量」以確保符合規範。

自11月30日起，衛生官員推出一系列防疫政策以來，洛縣零售雜貨店客容量已限制在35%。