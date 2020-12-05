仍開放戶外用餐… 巴沙迪那新冠確診數破紀錄

巴沙迪那市繼續提供戶外用餐。（記者李雪／攝影）

巴沙迪那市4日新增約100例新冠感染紀錄，比5月創下的最高紀錄還要高出25％。該市近來未跟隨洛杉磯 縣實施的更嚴厲的防疫 措施，不過州長3日頒布區域性避疫令後，預計巴市商界在數日內會有改變。

據巴市衛生局官網，4日新增確診病例有93人，但疑似病例有130人，新增死亡一人。據巴市發言人Lisa Derderian，新增的死亡者是一位住在老年生活設施中的居民。

Derderian說，4日的創紀錄的數字很可能是由於最近假期聚會所致。「我們繼續看到感恩節聚會引起的病例在增加，而且預計每天都會繼續增加」。她表示，感染最多的是20多歲的居民，此外50多歲到60多歲的感染者也很多。公共衛生官員懷疑大部分病例是成年子女及其父母。

在4日之前，該市有史以來最高的單日病例數是5月20日的80例，當時該市官員解釋，因為積壓的數據而誇大了病例數字。

早先洛杉磯縣下令停止戶外用餐，擁有獨立衛生局的巴沙迪那市則繼續開放戶外用餐。不過州長3日頒布區域居家令，若當地重症監護病床可用率降到15％以下時，該地區非必要服務業如理髮店、美甲店、按摩店、戶外餐飲等都要關閉。巴市市府表示還在等待進一步的書面命令，當關閉時間和指南確定後，市府會通知民眾。

該市的杭亭頓醫院4日紀錄有69名新冠患者在治療中。該醫院還報告了有史以來最高的七天平均入院人數9.1人。