根據加州 州務卿辦公室,截至3日晚11時,備受華人關注的限租提案,加州21號提案獲59.5%反對率和40.5%支持率。該法案最終被否決的可能性較大。

第21號提案一旦通過,將使地方政府有權對15年房齡以上的住宅物業實行租金 管制;對於房產受到租金管控的房東 ,政府允許其在新租約開始的頭三年,每年升高最多15%的房屋租金。但擁有住宅物業不超過兩套的房東將獲豁免。2018年選舉曾有過類似提案,但被選民否決。

該提案支持方的註冊團體為「Renters and Homeowners United to Keep Families in Their Homes」,支持者包括聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders),聯邦眾議員Karen Bass等聯邦和加州民選官員。反對方註冊團體為「Californians for Responsible Housing」,並以加州共和黨為主要的反對團體。