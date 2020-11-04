16號提案 恢復平權 反方領先百萬票

引發華人 社區最大討論和關注的第16號提案截至3日晚上11時反對票得票率55.2%，獲得581萬4341票，贊成票得票率44.8%，票數474萬4061票，兩者相差大約100多萬票。

16號提案主張修改加州 憲法，恢復「平權措施」（Affirmative Action），允許大學招生 和公家招聘時依照申請人的族裔和膚色考量，取消加州選民1996年通過以能力為依據的第209號提案。該案支持方的宣傳經費幾乎是反對方的20倍，初步民調顯示正反方的比數相差10%，結果尚難預料。

數百個民選官員、民權組織支持該提案，如聯邦參議員賀錦麗、范士丹、舊金山華人權益促進會行政主任潘偉旋（Vincent Pan）等。認為考慮進族裔和膚色，可增加少數族裔就業及其他機會。支持方募集到3100萬元宣傳。

反對者以華人居多，曾擔任加大系統理事的非裔領袖康納利(Ward Connerly)也反對該提案。認為將剝奪學習成績優良的亞裔生進入名校機會，讓能力不足、不能勝任大學教育的少數族裔學生勉強入學。反對方只募集到160萬元宣傳。