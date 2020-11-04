鑽石吧劉敏兒、劉珝林催票

鑽石吧市議員候選人劉敏兒（Ruth Low，中）選舉日馬不停蹄。（劉敏兒提供）

鑽石吧 市議員選戰，兩名華裔 候選人選舉日當天最後一刻爭分奪秒，義工、家人、朋友全部出動拉票。

華裔候選人劉珝林（Stan Liu）3日一大早全家動員，十多歲的孩子、太太及義工們加入最後一波催票行動；現任市議員劉敏兒（Ruth Low）的義工團隊也馬不停蹄，力爭每一張選票。

此次市議員選舉有兩席空缺，除尋求連任的劉敏兒、Jennifer Mahlke外，七名候選人尚有首次競選地方公職的劉珝林（小型企業家、鑽石吧公園與娛樂委員會委員）、Tommy Orona（西裔，鑽石吧公園與娛樂委員會委員）、William Rawlings（任職聖安東尼山社區學院）、Samuel Gilbert Castorena Jr.（貸款企業主）、Aaron Mcelrea等。

雖然七選二形勢嚴峻，但兩名華裔候選人實力和努力不容小覷。洛杉磯縣檢察官劉敏兒曾被聯邦調查局授予「聯邦和加州優秀公訴人」，此次競選連任得到消防員聯盟、洛縣 警員聯盟、洛縣檢察官聯盟等團體支持；劉珝林曾擔任核桃谷公民債券監督委員會主席、鑽石吧女孩壘球隊教練，則具有相當的草根實力。