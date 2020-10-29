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居家避疫 亞太裔家暴激增

記者王全秀子／洛杉磯報導
研究人員和數個社區組織合作完成一份有關亞太社區家暴的調查報告，並探討如何預防及解決方案。（會議截圖）
研究人員和數個社區組織合作完成一份有關亞太社區家暴的調查報告，並探討如何預防及解決方案。（會議截圖）

亞裔文化中「家醜不可外揚」以及愛面子，往往導致家庭暴力受害者一而再地容忍，反令施暴者更加肆虐，最終發生家庭慘案。而疫情期間家暴案明顯增加，近日研究人員和數個社區組織合作完成一份調查報告，該報告探討華裔、韓裔、柬埔寨裔、印度裔、和巴基斯坦穆斯林社區家庭暴力的風險，28日社區領袖並在線上探討預防家暴的有效方案。

報告指出，隨移民潮開放，儘管移民來美的華裔受過高等教育，或專業背景的比例高，但照樣有41%的華裔移民有語言障礙，導致家暴受害者因為擔心語言問題，不會主動舉報。另外移民經歷、性別差異、婚姻關係等，都是華裔社區發生家暴案的主要因素。

亞太家庭中心執行總監韓裔Debra Suh表示，亞裔社區家暴率非常高，女性家暴受害者比例是四分之一，男性受害者為十分之一。全美平均每天有四名女性因家暴被男性伴侶殺害。另外根據洛杉磯縣2020無家可歸統計，有76%的家暴受害者無法找到避難所，2020年洛縣無家可歸者增加13%，其中亞裔增加超過70%。

許多受害者因恐懼或語言障礙，無法獲得反家暴的相關資源。隨著新冠疫情民眾減少社交活動，居家令不僅導致家暴案增加，也導致受害者與外界聯繫更困難，施暴者更有恃無恐。

該組織長期以來致力於減少亞太社區家暴案，Suh建議，在這種情況下家暴受害者除了積極與反家暴機構建立聯繫並尋求援助外，也應隨時和值得信賴的親友保持聯絡，絕對要避免與外部的聯繫切斷。

她也認為，預防未來的家暴案，要從源頭開始，教育受害者他們應有的權益，以及教導青少年遇到家暴要勇敢說出來。而在很多家庭中，家長也要為孩子做好榜樣，因為父母的關係可能會影響孩子日後發展。

亞太心理輔導及治療中心院長蔡喬瑩（Sheila Wu）表示，雖然移民來美的華人很多，尤其是在南加州到處都是，但不是所有人都一樣。而中國文化非常多元，來自大陸、香港、台灣，甚至新加坡，馬來西亞華僑，雖然都說中文，但不代表大家的認知和價值觀都一樣。

很多華人家暴受害者覺得丟人，也不想他們的「家事」曝光，往往自己承受痛苦，不願意也不敢表達。還有些華人移民因為擔心自己的移民身分，即使受到家暴，也不敢舉報，因此她認為教育和預防非常重要。

這項研究的組織包括亞太政策計畫委員會（APCON）、 亞太心理輔導中心（APCTC）、亞太家庭社區關懷中心（CPAF）、韓美家庭支持中心（KFAM）、韓國城青少年和社區中心（KYCC）、亞太裔諮詢服務局（PACS）、南亞協會（SAN）、以及調查組織SSG R&E。

家暴 移民 華裔

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