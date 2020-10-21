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鮑爾溫公園市集票箱起火 選票待篩檢

編譯組／綜合報導 
鮑爾溫公園市市長Manuel Lozano檢視起火的集票箱。（洛杉磯時報）
鮑爾溫公園市市長Manuel Lozano檢視起火的集票箱。（洛杉磯時報）

鮑爾溫公園市（Baldwin Park）一處集票箱18日晚間8時起火燃燒，自箱中起出的230件「物品」，20日已經送抵洛杉磯縣選務局。局長羅根（Dean Logan）表示，230件「物品」不必然等同於230份選票，但很有可能接近此數，該局要檢視殘留物，很多選票都因消防用水而「泡湯」。 

此一集票箱先前是在17日上午10時收取過選票，因此在此時間後至18日晚間8時前投入過選票的居民，可能都必須做好重新投票的準備，前提是如果選務局無法復原毀損選票。如果擔心自己選票受損的選民，可以上網查詢（https://www.lavote.net/av_inquiry）或撥打562-503-2445 。羅根說，約20人已經申請重新投票。 

洛縣消防局表示，集票箱是否遭到縱火還待調查。但不少官員與民代已表達擔憂。縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，選民的聲音必須傳達出去，她要求集票箱每晚都要收取，不能在照原先的規定96小時收取一次，且遭毀的集票箱應該更換，並擺在更顯眼的地方，以免再度發生意外。 

洛杉磯時報指出，洛縣應該不會跟進橙縣的做法，讓集票箱配備自行滅火裝置。因為局長羅根表示過，他們曾經考慮過，但是在實地測試後發現，滅火劑雖然能夠防止火勢蔓延，但選票往往會因此毀損，且無法復原。 

投票 洛縣 洛杉磯

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