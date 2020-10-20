質疑聯邦疫苗功效 加州要獨立審查

加州 州長紐森（Gavin Newsom）19日表示，加州將對所有獲得聯邦批准的新冠肺炎疫苗 安全性進行審查後，才會供民眾施打，此舉增加額外保障，因為許多人擔心白宮可能政治原因加快審查疫苗進程。

洛杉磯時報報導，加州公共衛生局將成立審查小組，成員包括醫師和科學家等，以獨立方式審查所有獲得聯邦食品藥物管理局（FDA）批准的疫苗。

就像面對疫情許多方面一樣，新冠肺炎疫苗，如今在美國已愈來愈政治化。當民調查顯示民眾對新冠肺炎疫苗信心下降時，紐森堅持要求加州先對疫苗審查。

國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）所長佛奇(Anthony Fauci)先前表示，對FDA監督批准疫苗的安全性感到「強烈信心」。他告訴CBS晚間新聞，若目前正接受臨床試驗所有六種候選疫苗可被證明安全有效，明年4月便可廣泛使用。

然而加州卻於19日預測，疫苗普及化的時間是在2021年中之後。紐森並承認，疫苗存在著「政治兩極化」，因此加州需做好安全把關，無論下屆總統是誰，我們都將保持警惕。

南加大公共政策學教授LaVonna Lewis表示，現在要說紐森此舉，是否會將疫苗議題更加政治化還為時過早，但他認為，對疫苗有信心，但普遍不信任川普領導的加州人而言，有加州審查批准印章的疫苗，或許會讓民眾更願意施打。