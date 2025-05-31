場邊人語／藍鳥護巢 完封今朝

來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區的加拿大 多倫多藍鳥隊，5月29日晚間在加拿大東部的安大略省主場，全場擊出18支安打4支全壘打，終場以12比0完全封鎖作客的北加州 運動家隊，拿到56場例行賽季第28次勝仗。

藍鳥隊於5月28日和5月29日，先後出戰德州遊騎兵隊和運動家隊，連續以2比0和12比0完全封鎖對方打擊。

藍鳥隊並且於5月20日和21日，在出賽聖地牙哥教士隊時，先後以3比0和14比0取勝。

不過，藍鳥隊在5月25日出賽坦帕灣光芒隊，是以0比13遭到對方完全封鎖。

藍鳥隊在5月間10天之內，連續兩次背靠背完封對手，成為大聯盟熱門話題。球隊在例行賽季至今總共有4次完全封鎖對手。

來自美聯西區的運動家隊，原來是以北加 州奧克蘭作為主場，目前戰績23勝34負，在小組排行榜墊底。該隊自從5月27日以來，已經連續3次出賽失敗。

運動家隊在最近15場比賽有14次敗北，累積與對手的分數差距是117比44。換句話說，運動家隊最近不僅敗多勝少，而且慘敗居多。

運動家隊在這個例行賽季，已經有7次單場至少丟失10分，這也是大聯盟至今最難看的紀錄。