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場邊人語／紐約球迷 笑嗨解密

彭廣揚

紐約市為主場的3支職業球隊，5月7日分別在亞利桑納州鳳凰城、紐約市布朗士區，以及麻州波士頓出戰，結果都是凱旋而歸，樂壞了散布於全美各地的球迷。

大都會隊是於7日的下午，在鳳凰城大通球場（Chase Field)以7比1擊敗響尾蛇隊；擔任第二棒打擊的多明尼加裔的右外野手索托（Juan  José Soto Pacheco），在第六局上和第八局上分別揮出全壘打。

洋基隊則是於7日的晚間，在洋基球場（Yankee Stadium)  迎戰加州聖地牙哥教士隊；雙方比賽九局不分勝負，捕手艾斯卡拉亞（Juan  Carlos Escarra）於第10局下登場代打，揮出再見高飛犧牲打，洋基隊遂以4比3勝出。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 所屬的紐約尼克隊和波士頓塞爾蒂克隊，7日晚間在波士頓道明球場（TD Garden )進行東部戰區季後賽第2回合第2場遭遇戰，尼克隊於終場前2.1秒憑藉1次抄截，以9l比90戰勝主隊。

塞爾蒂克隊目前正在爭取衛冕大聯盟年度總冠軍；連續兩場比賽都是在主場球迷面前失利，士氣受到重挫。

雙方在季後賽交鋒，兩場的勝負差距分別為3分和1分。

洋基 波士頓 紐約市

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