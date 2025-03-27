我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

場邊人語／畢比監軍 加大千鈞

彭廣揚
聽新聞
test
0:00 /0:00

曾經在NBA沙加緬度國王隊擔任組織後衛，出生籃球世家的畢比（Michael Bibby），即將出任加州大學沙加緬度分校（California State University,  Sacramento）男子籃球隊總教練。

畢比身高6呎1吋，在新澤西州櫻桃丘出生，現年46歲。

他是於1998年6月24日參加大聯盟選秀，由溫哥華灰熊隊在第1輪第2順位選中，而在1999年2月7日正式亮相。

他累積在NBA參加過1001場例行比賽；14年間為6支球隊效力過，包括灰熊隊、國王隊、亞特蘭大老鷹隊、華盛頓巫師隊、邁阿密熱火隊和紐約尼克隊。

全美各地共有352所大學的男子籃球隊，屬於美國大學校際運動聯盟（NCAA）頂級競賽組。

加州大學沙加緬度分校屬於「天空聯會」（Big  Sky  Conference)。

這個聯會共有10所學校參加，分布範圍包括加州、亞利桑納州、科羅拉多州、蒙大拿州、奧勒岡州、華盛頓州、猶他州、愛達荷州。

畢比在大學時期，效力於亞利桑納大學隊，並且代表學校於1997年3月31日，在印第安納州贏得美國大學校際年度總冠軍；這是他的母校第一次，也是至今唯一的一次全國總冠軍。

加州大學 新澤西州 NBA

上一則

NBA／約柯奇單季30次大三元史上第4人 金塊險勝公鹿

下一則

MLB／前狀元莫尼亞克被天使釋出 125萬加盟洛磯隊

延伸閱讀

留學生擔憂F-1簽證拒發潮 博士生：逼自己做沒有思想的人

留學生擔憂F-1簽證拒發潮 博士生：逼自己做沒有思想的人
高校添堵？中一日「批出」26校招生29萬 就業更困難

高校添堵？中一日「批出」26校招生29萬 就業更困難
不滿言論自由受阻 全美教授聯合告川普

不滿言論自由受阻 全美教授聯合告川普
場邊人語／列強十六 到底誰留

場邊人語／列強十六 到底誰留

熱門新聞

洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

2025-03-23 03:33
波傑姆斯基(左)、巴特勒(右)。 (美聯社)

NBA／與眾不同的巴特勒 勇士隊友爆料士官長獨特賽前儀式

2025-03-19 23:00
勇士隊球星巴特勒20日繳出「大三元」表現。（路透）

NBA／柯瑞摔傷超大聲 格林都嚇到 巴特勒主動扛責獲讚

2025-03-21 04:15
NBA波士頓塞爾提克隊最近以61億元天價易手，圖為球館內的隊徽。(美聯社)

沒人聽過 NBA塞爾蒂克隊61億富豪買家是誰？

2025-03-21 21:12
波士頓塞爾蒂克隊傳易主。(美聯社)

NBA／波士頓塞爾蒂克傳易主 61億美元創北美交易紀錄

2025-03-20 12:03
公鹿隊球星安戴托昆波20日拿下28分，率領球隊贏球。(路透)

NBA／布朗尼17分創生涯新高 湖人雙星缺陣慘輸公鹿29分

2025-03-21 02:20

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了