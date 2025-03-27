場邊人語／畢比監軍 加大千鈞

曾經在NBA 沙加緬度國王隊擔任組織後衛，出生籃球世家的畢比（Michael Bibby），即將出任加州大學 沙加緬度分校（California State University, Sacramento）男子籃球隊總教練。

畢比身高6呎1吋，在新澤西州 櫻桃丘出生，現年46歲。

他是於1998年6月24日參加大聯盟選秀，由溫哥華灰熊隊在第1輪第2順位選中，而在1999年2月7日正式亮相。

他累積在NBA參加過1001場例行比賽；14年間為6支球隊效力過，包括灰熊隊、國王隊、亞特蘭大老鷹隊、華盛頓巫師隊、邁阿密熱火隊和紐約尼克隊。

全美各地共有352所大學的男子籃球隊，屬於美國大學校際運動聯盟（NCAA）頂級競賽組。

加州大學沙加緬度分校屬於「天空聯會」（Big Sky Conference)。

這個聯會共有10所學校參加，分布範圍包括加州、亞利桑納州、科羅拉多州、蒙大拿州、奧勒岡州、華盛頓州、猶他州、愛達荷州。

畢比在大學時期，效力於亞利桑納大學隊，並且代表學校於1997年3月31日，在印第安納州贏得美國大學校際年度總冠軍；這是他的母校第一次，也是至今唯一的一次全國總冠軍。