場邊人語／重量拳王 令人難忘

來自德州 的退休 職業重量級拳王佛爾曼（George Edward Foreman）3月21日與世長辭，享壽76歲。

佛爾曼生前最令全球拳迷膾炙人口的片段，就是和職業拳擊運動天地傳奇人物阿里（Muhammad Ali）在1974年10月30日於非洲剛果（民主共和國）金夏沙進行的著名「叢林之戰」（Rumble in the Jungle）；佛爾曼於第8回合被擊倒輸掉拳王寶座，因此中斷40連勝紀錄。

然而，令人嘖嘖稱奇的是，佛爾曼竟然於20年後，也就是在1994年11月5日於內華達州拉斯維加斯，擊倒美國拳王穆勒（Michael Lee Moorer），在職業拳擊生涯第2度登上拳王寶座，並且以45歲299天之齡，成為最年長的重量級拳擊世界冠軍。

佛爾曼是於1949年1月10日生於德州馬紹爾（Marshall），當地是奴隸買賣和美國內戰的名城。他不久後隨家人搬到休士頓，和6個兄弟姊妹由單親媽媽撫養長大。佛爾曼在貧困家庭環境中長大，初中輟學，靠一雙拳頭在街頭游蕩。

1968年的夏天，19歲的佛爾曼代表美國，在墨西哥 拿下奧運重量級拳擊金牌，隨後轉為職業選手，一踏入拳壇拿下37連勝，並在1973年1月22日於牙買加金士頓出戰弗雷澤（Joseph William Frazier）的第2回合比賽擊倒對手，首次獲得世界重量級拳王頭銜。

佛爾曼於28歲時退休改當牧師，他在48歲再度退休，職業生涯累積81戰76勝，其中68次將對手擊倒（KO）。

佛爾曼自從1994年起，用自己的名字創立品牌，賣起家用小型燒烤機。他常年在電視廣告中展現親切笑容，逐漸成為一位轉型成功的𣈱銷家電用品銷售員。

終其一生，雙手打出了名聲，一張嘴卻也有豐收。