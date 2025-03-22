場邊人語／手感正燙 攻勢難擋

來自德州聖安東尼奧的馬刺 隊，3月19日晚間在主場迎戰紐約尼克隊，馬刺隊的6呎9吋喬治亞籍大前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili），全場上陣19分鐘26秒，14投13中，其中三分球7投全中，罰球投1中1，拿到生涯最多的34分，率隊以120比105勝出。

他在不經意之間，創寫個人和球隊的歷史新頁。

瑪穆克雷斯維里在紐約市出生，新澤西州 西東大學校友，於是成為在大聯盟單場比賽，上陣時間低於20分鐘卻是史上得分最高的球員。

他是大聯盟的歷史上第4位單場投籃命中率達到9成，三分球和罰球命中率都是100%的球員。

其他3人分別是2022年的印地安納溜馬隊的組織後衛哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）、1995年西雅圖超音速隊的組織後衛裴頓（Gary Payton）和鳳凰城太陽隊大前鋒巴克利（Charles Barkley）。

此外，他還成為馬刺隊史以來第3位，單場至少投進7顆三分球，並且全場三分球命中率100%的球員。

之前兩人是2010年馬刺隊的大前鋒邦納（Matthew Bonner）和2001年馬刺隊的得分後衛史密斯（Steve Smith）。