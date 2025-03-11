場邊人語／強尼勇猛 挺身追夢

校本部在紐約市皇后區 牙買加地段的天主教聖若望大學男子籃球隊（Johnnies)，3月8日在威斯康辛州密爾瓦基以86：84險勝對手，完成例行賽季比賽，戰績是27勝4敗，獲勝率87.1% ，在美國大學校際運動總會（NCAA）大東聯會(Big East Conference)榮居冠軍。

美國大學校際運動總會在男子籃球項目，共有31個聯會。

大東聯會是於1979年創立，2013年進行改組為以籃球項目為主的大學運動組織。

大東聯會目前的會員學校，包括康州州立大學、新澤西的西東大學、華盛頓哥倫比亞特區喬治城大學、羅德島普羅旺斯學院、賓夕法尼亞州維拉諾瓦大學等；大眾傳播影響所及的市場涵蓋紐約、芝加哥、華盛頓哥倫比亞特區、費城 、辛辛那提、密爾瓦基、紐海芬、印地安納亞波里斯等地。

大東聯會歷年來人才輩出，特別是來自聖若望大學、喬治城大學和維拉諾瓦大學的幾位球員，在轉戰職業籃球運動天地之後，成為家喻戶曉的球星。他們包括目前在紐約尼克隊領銜的左手後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）、已經退役的牙買加裔的中鋒尤恩（Patrick Aloysius Ewing Sr.）、加拿大出生的中鋒威靈頓（William Percey Wennington）、曾經5次當選全明星的小前鋒穆林（Christopher Paul Mullin）、組織後衛傑克森（Mark A. Jackson）等。

現年23歲，身高6呎5吋的聖若望大學隊後衛理查森（Kadary Richmond)，在8日的客場比賽中，得到10分11次助攻12個籃板球，也就是完成一次「大三元」。

聖若望大學男子籃球隊最近一次出現大三元的收穫，還是於1999年1月9日出戰西東大學時。