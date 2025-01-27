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場邊人語／老帥新任 賭城得人

彭廣揚

現年73歲的卡洛（Peter Clay  Carroll），1月24日和主場設在內華達州拉斯維加斯的突擊者隊達成原則性協議，成為這支球隊的新任總教練。

雙方同意合作3年，球隊於第4年擁有優先選擇權。

卡洛曾經領導美國職業美式足球大聯盟（NFL)  國家聯會西區小組西雅圖海鷹隊14個球季，並且率領球隊於2014年2月2日奪得超級盃冠軍。這是海鷹隊歷年以來僅有的一次獲得大聯盟年度總冠軍。

大聯盟於2025年秋季開始進行例行比賽時，卡洛將成為現場指揮官之中年紀最長者。

堪薩斯城酋長隊的總教練瑞德（Andrew  Walter  Reid），出生於1958年3月19日，原來是大聯盟32支球隊之中，現役總教練年紀最大者。

卡洛的戰術思想以固守為主，在這個例行賽季退居幕後，許多球迷都有層懸念；西雅圖海鷹隊還能夠再處高峰嗎？卡洛還有機會再度統領大聯盟所屬球隊兵符嗎？以及卡洛是不是能夠幸運地轉戰其他職業美式足球隊？

卡洛曾經率領南加大美式足球隊征戰，並且在美國大學校際美式足球天地榮獲過2003和2004年度總冠軍，成為美式足球歷史中，僅有的屈指可數的總教練，曾經率領大學校隊和職業球隊都獲得過年度總冠軍。

出擊者隊在禮聘卡洛出任總教練之後，當務之急是尋找一位稱職的進攻總監和可靠的四分衛。

足球 西雅圖 南加大

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