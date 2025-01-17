場邊人語／球季過半 焦點相伴

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）所屬紐約尼克隊，1月15日晚間在賓夕法尼亞州費城作客，完成這個賽季第41場比賽。

大聯盟的30支球隊，目前每個例行賽季的賽程排定82場賽事。

換句話說，今年大聯盟的例行賽季，已經悄悄地進入下半部。

經過40場例行比賽，我們觀察目前各支球隊和球賽、球員，至少有5個亮點：

1.奧克拉荷馬城雷霆隊是大聯盟西部戰區，首先戰績突破30勝的球隊；休士頓火箭隊和曼菲斯灰熊隊緊追在後。

2.俄亥俄州 克里夫蘭騎士隊，則是在大聯盟東部戰區，戰績首先超越30勝的球隊；波士頓塞爾蒂克隊和紐約尼克隊緊跟在後。

3.金州勇士 隊36歲的招牌戰將柯瑞 （Stephen Curry），以及球隊59歲的總教練柯爾（Stephen Kerr），是不是真的風華已逝，無力改善球隊目前在西部戰區名列倒數第四的尷尬局面？

4.在2月6日，大聯盟規定自由球員交易截止之前，以下的球隊會不會做出關鍵的球員交易決定？這些球隊包括芝加哥公牛隊、邁阿密熱火隊、布魯克林籃網隊、奧克拉荷馬城雷霆隊、紐奧良鵜鶘隊、洛杉磯湖人隊、鳳凰城太陽隊、底特律活塞隊、金州勇士隊、波特蘭拓荒者隊，以及加拿大多倫多暴龍隊。

5.大聯盟每年都評選出表現最強演的最佳新鮮人；聖安東尼奧馬刺隊21歲的中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama），是在2023年10月25日參加聯賽，並且如願獲得年度最佳新人獎項。大聯盟今年的最佳新人獎項候選人不少，目前以現年19歲，來自法國的華盛頓哥倫比亞特區巫師隊大前鋒薩爾（Alexandre Sarr）最被看好。