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場邊人語／尼克攻勢 後勁若失

彭廣揚

NBA所屬的紐約尼克隊和亞特蘭大老鷹隊，12月11日晚間在曼哈坦麥迪臣廣場花園球場（Madison Square Garden )，進行這個例行賽季第2場遭遇戰，作客的老鷹隊下半場時愈戰愈勇，終場以108：100戰勝主隊，晉級大聯盟季中賽4強。

尼克隊目前戰績15勝10敗，在大聯盟東部戰區15支球隊之中排名第4；老鷹隊目前戰績14勝12敗，在東部戰區排名第7。

尼克隊當晩團隊投籃命中率有43.2%，三分球命中率只有26.2%，有49次籃板球和15次失誤。老鷹隊團隊投籃命中率有41.3%，三分球命中率29%，有58次籃板球和11次失誤。

尼克隊當晚排出的先發陣容包括組織後衛布朗森（Jalen Brunson）、小前鋒哈特（Josh Hart）、小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、小前鋒阿努諾比（OG Anunoby.）、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns) 。

他們每一個人的得分都達到雙位數，並且至少有13分的收穫。尼克隊在上半場，是以54：47領先，然而下半場乏善可陳，關鍵的第3節只有收穫18分。

老鷹隊26歲的組織後衛楊恩（Rayford Young)，全場上陣36分鐘24秒，獲得22分11次助攻，本季場均助攻12.2次，是大聯盟的助攻王。

亞特蘭大

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