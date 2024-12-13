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場邊人語／人氣先發 洋基爭霸

彭廣揚

MLB現年26歲的全明星外野手索托（Juan Soto），率先同意從紐約洋基隊轉換到大都會隊効力之後，12月10日午後，紐約洋基隊成功地爭取到現年30歲的先發左投手弗里德（Max Fried）加盟。

弗里德是於加州聖塔莫尼卡出生，身高6呎4吋，2008年9月14日起在大聯盟參賽，曾經兩次當選全明星。

紐約洋基隊提供的這份合約內容，為期8年總價達到2億1800萬美元，包括不可延遲付款和不得任意交易相關條款。

合約內容還超越先發投手普萊斯（David Price）於2015年12月15日和大聯盟所屬的波士頓紅襪隊簽訂的為期7年總價2億1700萬美元合約，成為歷年以來以來，對於左投手保證支付總額最高的合約。換句話說，弗里德從此到2032年球季結束，平均每個球季收入2725萬美元。

弗里德換穿洋基隊的制服之後，如果沒有面對什麼重大人事調整，因此會加入以現年34歲的右投手柯爾（Gerrit Cole）為首的輪值先發陣容，還有現年32歲的左投手洛登（Carlos Rodon）、現年26歲來自多明尼加的右投手希爾（Luis Gil）、現年28歲的右投手施密特（Clarke Schmidt）以及現年30歲的古巴裔左投手柯特斯（Nestor Cortes）或者現年33歲的右頭手史卓曼（Marcus Stroman）。

大聯盟歷年以來內容最優厚的投手合約，當屬於現役洛杉磯道奇隊投手大谷翔平和山本由伸，以及在洋基隊當家的柯爾。

洋基 大都會 古巴

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