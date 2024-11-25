場邊人語／敢想手到 中華證道

兩名分別和美國職棒大聯盟（MLB）亞利桑納響尾蛇隊有淵源的球員──投手林昱珉（Yu-Min Lin）和捕手林家正（Kyle Lin），24日於日本 東京，代表中華隊以4比0壓制日本隊成功，榮獲第三屆世界棒球12強大賽冠軍。

林昱珉是繼黃暐傑、林凱威、林家正、陳聖平之後，第五位加入響尾蛇隊的台灣球員。

林家正則是在來美就讀高中畢業前夕，獲得美國多所大學爭相邀請入學，最終選擇亞利桑納州立大學；他當時雖然也在選秀會中獲得西雅圖水手隊點名，但考慮到順位不佳，於是決定進入大學磨練；此後他又獲得休士頓太空人 隊指名，不過他仍然選擇擱置簽約。

林家正終於在2019年大聯盟業餘選秀活動中，獲得響尾蛇隊第14輪指名，他於是欣然接受球隊條件，並且以簽約金12萬5000美元，成為首位透過選秀加入美國職棒的台灣球員。

如何持續發展世界棒球的新秩序，一直是美國職棒大聯盟的努力目標，因此大聯盟所屬的30支球隊，以及衍生的四個級別120支小聯盟球隊，長期肩負培育新血的任務。

已經舉辦了五屆的世界棒球經典賽（World Baseball Classic），日本隊封王三次，是名副其實的世界冠軍，也催生了最近20年美國和日本職業棒球人才、資源、宣傳方面密切交流。

美國球迷在熟悉大谷翔平 之前，其實已經目睹過佐佐木主浩、野茂英雄、鈴木一朗、松坂大輔、田中將大等日本球星飄洋過海獻技的丰采。

林昱珉和林家正，勇敢的追求棒球世界的夢，他們配合心到、腳到和手到，正在走向璀璨世界棒球的證道。