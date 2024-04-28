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場邊人語／選秀時刻 紛交功課

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL) 第89屆年度球員選拔活動，4月25日晚間在密西根州底特律舉行。芝加哥熊隊獲得頭彩，來自加尼福利亞州洛杉磯的南加大校隊，曾經獲得年度全國大學美式足球最佳運動員獎項，現年22歲的四分衛威廉斯（Caleb Williams）當選狀元。

華盛頓哥倫比亞特區司令隊和新英格蘭愛國者隊，也分別依序揀選兩名新秀四分衛。

職業美式足球球員，面對長期、大量的身體碰撞場面，平均登場作戰的時期只有3.3年；其中擔任跑鋒者的有效服役年限可能更短，而定位踢球員和四分衛的參展年數，可能稍微長些。

大聯盟所屬的32支球隊，都非常重視年度選秀的活動，以便及時把握機會有效地深化各自球隊的作戰組織和傳𠄘。

四分衛的選擇，牽動整支球隊的人事安排；而且在年度選秀的關頭圈選年輕的四分衛，關係者整個球隊的傳統、現狀和前途發展。

自從1967年以來到本屆之前，大聯盟只有3次（1971、1999、2021）年度選秀的第一輪前三名，都是圈選21歲的四分衛。

在2021年4月29日，大聯盟年度選秀的狀元是克倫門森大學校友，由佛羅里達州傑克森維爾美洲虎隊看上的勞倫斯（William  Trevor Lawrence）、榜眼是楊百翰大學校友，紐約噴射擊隊看中的威爾森（Zachary  Kapono Wilson）、探花是北達科他州立大學校友，由舊金山四九人隊相中的藍斯（Trey  Lance）。

足球 南加大 新英格蘭

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