場邊人語／尼克會客 連續相剋

對於廣大的職籃球迷來說，東部戰區球隊向來糾纏的本質，其實並不亞於西部戰區近身搏鬥形勢。

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）的紐約尼克隊在主場連續兩次告捷；於4月22日晚間又在紐約市 和費城 76人隊交手；尼克隊在上半場以49比53落後的形勢之下，終局前13秒借助一記25英呎遠的三分球和一次防守火鍋，以104比101逆轉得勝，繼續向季後賽 第一回合搶四勝的目標挺進。

尼克隊和76人隊歷年來對抗的戰績，是208勝264敗，其中在主場的成績為125勝100負。

尼克隊當晩是在1萬9812名主場球迷關注之下出賽。團隊全場投籃命中40.7%，三分球命中率33.3%，有46次籃板球和8次失誤。76人隊團隊投籃命中率有42.9%，三分球命中率有36.1%，還有44次籃板球和11次失誤。客隊曾經最多領先10分，而主隊則領先過8分。

尼克隊的29歲先發得分後衛哈特（Joshua Aaron Hart)，此戰上陣長達48分鐘，16次出手投籃命中7次，命中率43.8%，全場攻下21分，三分球7次出手4次命中，有4次罰球3次得分；還有15個籃板球3次助攻2次抄截2次火鍋，是全隊得分次高者。

哈特因此成為尼克隊作戰歷史上，第二位球員能夠在一場季後賽中，至少得到20分有10個籃板球，以及4次命中三分球。在紐約市布魯克林出生的小前鋒安東尼（Carmelo Kyam Anthony），率先在2011年創寫紀錄。

尼克隊的27歲左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)最近5次出賽，5次都是全場得到22分以上。此戰則上陣37分鐘56秒，29次出手投籃命中8次，命中率27.6%，全場攻下24分，三分球投6中1，9次罰球7次得分；還有8個籃板球6次助攻，是全隊得分最高者。

布朗森在季後賽兩場比賽得分表現一般；他在這個球季已經有36場比賽，每場至少得到30分。