場邊人語／快艇中鋒 表現頂峰

美國職業籃球聯賽（NBA）所屬的洛杉磯快艇 隊，4月21日午後於洛杉磯主場迎戰來自德州 達拉斯的獨行俠隊，上半場就以56：30大幅領先，終場是以109：97得勝，拿下大聯盟季後賽西部戰區第一輪的開門紅。

獨行俠隊在這場比賽，由於過程慢熱，差一點就辜負了球迷對於團隊後場的信任，並且在籃下禁區攻擊和防守都沒有及時作為，因此突顯出快艇隊中鋒的影響力。

獨行俠隊當天團隊投籃命中率為38.8%，三分球命中率30.3%，41次籃板球和9次失誤。快艇隊團隊投籃命中率46%，三分球命中率50%，有45次籃板球和14次失誤。快艇隊曾經一度領先29分，全場內線得到36分，快攻收獲5分。

獨行俠隊在上半場第二節只有攻下8分，雖然在第三節和第四節分別得手34分和33分，然而卻無法實質地扭轉劣勢。

快艇隊的身高7呎，現年27歲中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）上陣33分鐘29秒，17次出手投籃10次破網，命中率達到58.8%，總共獲得20分，還有15個籃板球（其中11個防守籃板球）1次助攻1次抄截1次火鍋。

獨行俠隊動員兩名中鋒回應；先發的6呎10吋中鋒葛佛（Daniel Gafford）上陣14分鐘3秒，有1次失誤和1次火鍋，沒有搶到過任何籃板球，僅僅得到3分。

獨行俠隊替補的的7呎1吋中鋒萊夫利（Dereck Lively II）上陣19分鐘8秒，有3次火鍋，搶到過4個籃板球，也是僅僅得到3分。