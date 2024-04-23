場邊人語／道奇山本 勝投沒份

主隊連續兩天都是輸家，第三場交鋒終於完封對手漂亮取勝。

來自美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會西區小組的洛杉磯道奇 隊，4月21日午後在美西主場，第三度面對紐約大都會 隊，在第五局下狂轟亂炸攻進8分，終場以10比0奏捷，終止訪客的六連勝。

道奇隊4月19日晚間作東迎戰紐約大都會隊，九局比賽只有擊出6支安打2次失誤，終場黯然以4比9落敗，造成這個賽季22戰10敗，戰果差強人意。

道奇隊的日本籍右投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），飄洋過海加入大聯盟後，當晚第5次先發抗敵，仍然無法在主場拿下勝投。

大都會隊截至4月21日為止，戰績是13勝11敗，獲勝率是54.2%。

道奇隊在這個賽季排定於主場和大都會隊連續3天交手3次，大都會隊在首兩次交手時都是傳出捷報。道奇隊歷年以來和大都會隊對壘，戰績是359勝282敗。

日本籍的大谷翔平 （Shohei Ohtani)19日以指定打擊身分擔任第二棒，有擊岀1支一壘安打安打但是沒有擊岀全壘打。20日岀場也缺乏紅不讓的表現。21日仍然以指定打擊身分名列第二棒，並且在第三局下揮出1支右中外野2分全壘打首開紀錄。

大谷翔平最近一次揮出全壘打，還是在4月13日午後對抗聖地牙哥教士隊時。

大谷翔平目前在美國職棒大聯盟累積揮出過176支全壘打，他是第三位在大聯盟累積全壘打次數超過100次的日本籍強打；另外兩位是已經退休的松井秀喜（Hideki Matsui）和鈴木一朗（Ichiro Suzuki）。