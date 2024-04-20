我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

場邊人語／空中飛人 不再勝任

彭廣揚

剛剛歡度35歲生日的6呎9吋大前鋒葛里芬（Blake Griffin）4月16日宣布正式高掛球鞋，結束14年在美加地區男子職業籃球生涯。

他先後在洛杉磯快艇隊、底特律活塞隊、布魯克林籃網隊和波士頓塞爾蒂克隊效力。

葛里芬在奧克拉荷馬城出生，是奧克拉荷馬大學校友，於2009年6月25日成為洛杉磯快艇隊選秀狀元，然而當選後的第一季就遭遇傷病整季報銷。

葛里芬於2010-11年賽季強勢回歸，82場例行比賽都是先發和全勤；這也是他在職籃生涯唯一球季全勤。

他曾經6次入選全明星；並且在2011年灌籃大賽中飛越一輛起亞廠牌轎車演出飛身暴扣，贏得「灌籃王」榮銜。

葛里芬在快艇隊效力期間，一度與身高6呎的組織後衛保羅（Christopher Paul）和身高6呎11吋的中鋒喬丹（DeAndre Jordan）共同打造「後空拋接力之城」（Lob City）獨特合作風格。

他在2018年1月29日被交易到活塞隊，2018-19年賽季重拾全明星身手，帶領底特律活塞隊打進季後賽第一輪。

洛杉磯快艇隊當年急著揮手向葛里芬說再見，本來的如意算盤是因此做好最佳準備吸引詹姆斯（LeBron James ）加盟。

葛里芬於2022-23球季轉戰波士頓塞爾蒂克隊，最後一次上場是去年4月25日晚間在波士頓主場迎戰亞特蘭大老鷹隊，以替補中鋒身分登場5分53秒。

快艇 洛杉磯 波士頓

上一則

MLB／效法鈴木一朗 大谷翔平夏威夷買豪宅、備有訓練設施

下一則

NBA／「最強老八」熱火灼傷公牛 季後賽首輪再戰綠衫軍

延伸閱讀

科學家嚴密監控 加州近期內恐有6級大地震

科學家嚴密監控 加州近期內恐有6級大地震
布碌崙華女失蹤 家人急尋

布碌崙華女失蹤 家人急尋
走私鳴禽 亞裔男躲過牢獄之災

走私鳴禽 亞裔男躲過牢獄之災
專搶便利店刮刮樂 洛杉磯團夥破獲

專搶便利店刮刮樂 洛杉磯團夥破獲

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
田徑雜誌Citius Mag率先報導Nike設計的2024巴黎奧運美國代表隊制服，由於女選手賽服過於暴露，引來大量負評。(取自Instagram)

奧運田徑女選手服有如性感泳裝 運動員反彈：比賽還要擔心走光？

2024-04-14 20:54
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
道奇選手大谷翔平。（路透）

MLB／沒有一平後… 大谷翔平鏡頭前「全英文」介紹釘鞋

2024-04-14 22:54

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切