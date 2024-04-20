場邊人語／空中飛人 不再勝任

剛剛歡度35歲生日的6呎9吋大前鋒葛里芬（Blake Griffin）4月16日宣布正式高掛球鞋，結束14年在美加地區男子職業籃球生涯。

他先後在洛杉磯快艇 隊、底特律活塞隊、布魯克林籃網隊和波士頓 塞爾蒂克隊效力。

葛里芬在奧克拉荷馬城出生，是奧克拉荷馬大學校友，於2009年6月25日成為洛杉磯快艇隊選秀狀元，然而當選後的第一季就遭遇傷病整季報銷。

葛里芬於2010-11年賽季強勢回歸，82場例行比賽都是先發和全勤；這也是他在職籃生涯唯一球季全勤。

他曾經6次入選全明星；並且在2011年灌籃大賽中飛越一輛起亞廠牌轎車演出飛身暴扣，贏得「灌籃王」榮銜。

葛里芬在快艇隊效力期間，一度與身高6呎的組織後衛保羅（Christopher Paul）和身高6呎11吋的中鋒喬丹（DeAndre Jordan）共同打造「後空拋接力之城」（Lob City）獨特合作風格。

他在2018年1月29日被交易到活塞隊，2018-19年賽季重拾全明星身手，帶領底特律活塞隊打進季後賽第一輪。

洛杉磯快艇隊當年急著揮手向葛里芬說再見，本來的如意算盤是因此做好最佳準備吸引詹姆斯（LeBron James ）加盟。

葛里芬於2022-23球季轉戰波士頓塞爾蒂克隊，最後一次上場是去年4月25日晚間在波士頓主場迎戰亞特蘭大老鷹隊，以替補中鋒身分登場5分53秒。