場邊人語／馬刺留痕 車城遺恨

美國職業籃球聯賽（NBA）例行賽季正式結束，4月14日午後，馬刺 隊在德州 聖安東尼奧的佛斯特銀行球場（Frost Bank Center），迎戰到訪的密西根州 底特律活塞隊，上半場以63：40領先，終場以123：95笑納勝果。

馬刺隊本季的戰績是22勝60敗，在東部戰區15支球隊名列14；該隊歷來表現最差勁的例行賽季是1996-97年球季，作戰成績只有20勝42敗。

從2023年11月5日到12月13日，馬刺隊一度連續失利18次。

馬刺隊當晩團隊投籃命中率為54.4%，三分球命中率44.1%，有54次籃板球和14次失誤。活塞隊團隊投籃命中率38.7 ％，三分球命中率24.2%，有41次籃板球和14次失誤。馬刺隊上半場一度領先27分。

馬刺隊本季球員平均年齡23.52歲，是大聯盟平均年齡最小的球隊；現年20歲，身高7呎4吋的法國籍先發中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama），本季先發71次，例行賽共有43次「兩雙」。2024年1月10日晚間在客場岀賽底特律活塞隊時，達到職業籃球生涯第一次「大三元」。