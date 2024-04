場邊人語／路過留痕 奮戰無恨

普度大學男籃隊大賽前未被看好,於4月8日傍晚在亞利桑納州 鳳凰城,終場以60比75落敗於康乃狄克大學男籃隊;未能榮獲今年度美國大學男籃季後總決賽冠軍。

印地安納州的普度大學,現任校長是華裔 電機工程專家蔣濛。該校的男子籃球隊,是於1896年成軍,3月17日成為今年度美國大學校際運動總會(NCAA)季後賽中西區第一種子球隊。

康乃狄克大學是本屆比賽綜合排名第一種子球隊,也是志在衛冕的隊伍。該隊成軍121個球季,最近25年,曾經5次成就全國男子籃球霸主地位。

普度大學自從3月22日以來到3月31日,曾經連續5次出賽都傳回捷報,其中 單場最高勝分差距就達到13分。

普度大學在這場全國矚目的直播比賽,最吸晴的球員就是來自加拿大安大略省多倫多,現年21歲,身高7呎4吋,曾經在日前對抗田納西大學時,創寫單場獲得40分紀錄的華裔中鋒周志豪(Zach Edey)。

周志豪在少年時期,曾經憧憬成為職業棒球和冰上曲棍球球員。

美國大學校際男子籃球冠軍的隊伍,通常靈魂人物都是後衛或者翼鋒;而在最近過往的17支冠軍隊伍之中,只有4次是由中鋒領銜,最近的一個實例,就是2015年代表杜克大學的6呎11吋奈及利亞裔 中鋒歐卡佛(Jahlil Obika Okafor )。

美聯社(The Associated Press)是於4月5日連續第二年頒發「年度男籃風雲人物」(Men's Player of the Year)獎項給擅長右手勾射的周志豪。

周志豪是普度大學本科應屆畢業生,他在8日這場比賽攻守兩端威猛;他在上半場開始時扮演全隊得分推手,並且在下半場以暴扣和籃板球,確保球隊在計分牌仍有作為。

他在全場總共10次站上罰球線,7次得分;上半場就拿到16分和5個籃板球並且3罰2中。他全場有37分進帳和10個籃板球(4次進攻籃板球)。

康乃狄克大學隊是以36比30領先上半場,周志豪並且還是上半場和全場雙方得分最高者。

這是周志豪在這個球季第30次演出「兩雙」 ,也是他個人在大學時期第69次有如此出彩的表現。