場邊人語／路過留痕 奮戰無恨

普度大學男籃隊大賽前未被看好，於4月8日傍晚在亞利桑納州 鳳凰城，終場以60比75落敗於康乃狄克大學男籃隊；未能榮獲今年度美國大學男籃季後總決賽冠軍。

印地安納州的普度大學，現任校長是華裔 電機工程專家蔣濛。該校的男子籃球隊，是於1896年成軍，3月17日成為今年度美國大學校際運動總會（NCAA）季後賽中西區第一種子球隊。

康乃狄克大學是本屆比賽綜合排名第一種子球隊，也是志在衛冕的隊伍。該隊成軍121個球季，最近25年，曾經5次成就全國男子籃球霸主地位。

普度大學自從3月22日以來到3月31日，曾經連續5次出賽都傳回捷報，其中 單場最高勝分差距就達到13分。

普度大學在這場全國矚目的直播比賽，最吸晴的球員就是來自加拿大安大略省多倫多，現年21歲，身高7呎4吋，曾經在日前對抗田納西大學時，創寫單場獲得40分紀錄的華裔中鋒周志豪（Zach Edey）。

周志豪在少年時期，曾經憧憬成為職業棒球和冰上曲棍球球員。

美國大學校際男子籃球冠軍的隊伍，通常靈魂人物都是後衛或者翼鋒；而在最近過往的17支冠軍隊伍之中，只有4次是由中鋒領銜，最近的一個實例，就是2015年代表杜克大學的6呎11吋奈及利亞裔 中鋒歐卡佛（Jahlil Obika Okafor ）。

美聯社（The Associated Press）是於4月5日連續第二年頒發「年度男籃風雲人物」（Men's Player of the Year）獎項給擅長右手勾射的周志豪。

周志豪是普度大學本科應屆畢業生，他在8日這場比賽攻守兩端威猛；他在上半場開始時扮演全隊得分推手，並且在下半場以暴扣和籃板球，確保球隊在計分牌仍有作為。

他在全場總共10次站上罰球線，7次得分；上半場就拿到16分和5個籃板球並且3罰2中。他全場有37分進帳和10個籃板球（4次進攻籃板球）。

康乃狄克大學隊是以36比30領先上半場，周志豪並且還是上半場和全場雙方得分最高者。

這是周志豪在這個球季第30次演出「兩雙」 ，也是他個人在大學時期第69次有如此出彩的表現。