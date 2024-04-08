場邊人語／志豪中堅 及時亮劍

普度大學男籃隊於4月6日傍晚在亞利桑納州 鳳凰城，終場以63：50擊敗北卡羅萊納州立大學（NCSU）隊；順利晉級美國大學男籃季後總決賽冠軍爭奪賽。

來自美國印地安納州的普度大學男子籃球隊，於1896年成軍，是於3月17日成為今年度美國大學校際運動總會（NCAA)季後賽中西區第一種子球隊。

普度大學自從3月22日以來到3月31日，已經連續4次出賽都傳回捷報，其中單場最高勝分差距就達到13分。

普度大學在這場最關鍵的淘汰比賽，最受矚目的球員就是來自加拿大安大略省多倫多，現年21歲，身高7呎4吋，剛剛在對抗田納西大學時，創寫單場獲得40分紀錄的華裔 中鋒周志豪（Zach Edey）。

美聯社是於4月5日連續第二年頒發「年度男籃風雲人物」（Men's Player of the Year）獎項給周志豪。在62名甄選委員的投票 過程中，只有5人沒有投票支持周志豪。

身高也是7呎4吋的維吉尼亞大學中鋒辛普森（Ralph Lee Sampson Jr.），曾經是休士頓火箭隊於1983年選秀狀元，他在大學時期曾經連續當選年度男子籃球風雲人物。

周志豪是大學本科應屆畢業生，在6日這場比賽攻守兩端威猛；他在上半場快結束時扮演隊友關鍵三分球助攻的推手，並且在下半場以火鍋、防守籃板球、進攻籃板球，確保球隊在計分牌上的領先。

他共2次站上罰球線，每次得分；上半場就拿到14分和8個籃板球。他全場有20分進帳和12個籃板球（3次進攻籃板球）4次助攻。普度大學隊於是以35比29領先上半場。周志豪並且還是全場雙方得分最高者。

這是周志豪在這個球季第29次演出「兩雙」 ，也是他個人在大學時期第68次有如此精采的表現。

普度大學將於4月8日和康州州立大學爭奪年度總冠軍。