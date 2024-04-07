場邊人語／尼克反攻 國王被轟

紐約尼克隊在人手捉襟見肘的情況下，和沙加緬度國王隊 於4月4日晚間在紐約市交手；尼克隊在最多落後21分的形勢之下終於翻轉得勝，繼續向季後賽 挺進。

尼克隊現年29歲，身高6呎8时的大前鋒藍道（Julius Deion Randle)在比賽之前確認將立即接受右肩手術，因此將無法繼續在例行比賽和季後賽露臉。

尼克隊當晩是在1萬9812名主場球迷關注之下，以120比109逆轉擊敗來自加州 北部的沙加緬度國王隊，獲得例行賽季76戰第45勝，並且寫下雙方歷年310次對陣以來的第151次傳岀捷報。

尼克隊當晩團隊投籃命中55%，三分球命中率42.9%，有39次籃板球和13次失誤。國王隊團隊投籃命中率有48.8%，三分球命中率也有42.9%，還有35次籃板球和16次失誤。

目前在大聯盟東部戰區15支球隊的排名，尼克隊僅落後於波士頓塞爾蒂克隊、密爾瓦基公鹿隊和克里夫蘭騎士隊、奧蘭多魔術隊，國王隊則是在西部戰區排名第8。

尼克隊的29歲先發得分後衛哈特（Joshua Aaron Hart)右腕部不適，此戰抱病上陣長達43分鐘16秒，19次出手投籃命中14次，命中率73.7%，全場攻下31分，沒有三分球出手但是4次罰球3次得分；還有9個籃板球8次助攻2次抄截，是全隊得分次高者。

尼克隊的27歲左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)最近5次出賽，有3次全場得到30分以上。此戰則上陣38分鐘13秒，20次出手投籃命中12次，命中率60%，全場攻下35分（下半場得到17分），三分球投5中2，10次罰球9次得分；還有2個籃板11次助攻3次抄截，是全隊得分最高者。