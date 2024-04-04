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場邊人語／灰狼噬食 火箭敗事

彭廣揚

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)西區的明尼蘇達灰狼隊，4月2日晚間在明尼阿波利斯主場迎戰來自德州的休士頓火箭隊，以113：106取勝。

NBA西區目前有三支球隊的累積勝場次數超過50場，分別是奧克拉荷馬城雷霆隊、丹佛金塊隊和灰狼隊。

灰狼隊自從2024年1月5日以來，已經有3次岀賽取勝火箭隊，其中2次都是將火箭隊的得分壓制在雙位數。

歷年來和火箭隊交手136次，戰績為53勝83敗；雙方曾經在季後賽對抗過8次，灰狼隊只有一次傳回捷報。

火箭隊最近5場比賽獲勝4次，3月31日曾經以107比125落敗於達拉斯獨行俠隊。灰狼隊在最近5場比賽也是取勝4次，是於3月31日輸給芝加哥公牛隊。

4月2日晚間在主場出擊，灰狼隊22歲，身高6呎4吋的得分後衛「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）上陣36分鐘12秒，投籃命中率只有31.3%，卻拿到全隊次高的21分，6次三分球都落空，11次站上罰球線都得分，還有5個籃板球3次助攻2次抄截。他在上半場只有攻下2分，第四節有8分收穫。

愛德華在整個賽季72次岀賽，至少有50場都是球隊的得分王。

NBA 德州 季後賽

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