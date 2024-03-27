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場邊人語／國王作東 費城落空

彭廣揚

3月25日晚間，主場在北加州的美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)沙加緬度國王隊，在1萬7832名球迷捧場之餘，以108比196取勝費城76人隊。

76人隊當晩團隊投籃命中41.5%，三分球命中率32.4%，有47次籃板球和15次失誤。國王隊團隊投籃命中率有44.2%，三分球命中率只有26.3%，還有40次籃板球和8次失誤。國王隊一度領先22分；76人隊曾經最多領先過1分。

國王隊歷年以來對抗76人隊的戰績是177勝175敗。

現年27歲，身高6呎10吋，曾經3次當選全明星的國王隊先發立陶宛裔大前鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)，上場33分鐘22秒，攻下11分和有13個籃板10次助攻1次火鍋，成為主隊先發得分次多的球員。

這是沙波尼斯在這個賽季第25次獲得「大三元」，以及連續第54場比賽，每一場都有「兩雙」的表現。

沙坡尼斯在這個賽季演出的「大三元」次數，目前名列大聯盟第一。

自從1976 -77球季以來，只有身高6呎8吋的大前鋒勒夫（Kevin Wesley  Love），曾經於2010-11球季，代表明尼蘇達灰狼隊時，創寫個人連續最多場次（53）得到兩雙。

國王隊 加州 費城

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