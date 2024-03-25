場邊人語／高齡戰將 實力仍強

美國職棒大聯盟（MLB) 例行賽事，3月28日起陸續展開，効力於美國聯會西區小組的德州休士頓太空人 隊，現年41歲的右投手韋蘭德（Justin Brooks Verlander），是所有現役球員之中最年長者。

由於身體對抗的機會偏多，在美國的職業運動天地，美式足球、冰上曲棍球和籃球運動員，通常年長的球員並不多見。

韋蘭德右投右打，身高6呎5吋，在維吉尼亞州 生長，是老道明大學校友，2005年7月4日首次在大聯盟登場，9次當選全明星，3次獲得聯會年度最佳投手獎項，兩度成為大聯盟年度總冠軍。

他至今先發登場，曾經有6個球季，每個球季最少有18場勝投。還有6個球季，每個球季最少有34場輪值先發。

韋蘭德在大聯盟美國聯會底特律老虎隊和休士頓太空人隊，共先發出戰493次，戰績為251勝136敗。

左打和左投手希爾（Richard Joseph Hill）剛於3月11日歡慶44歲生日，他是2023年例行賽季的所有作戰人員最年長者。

他的身高也是6呎5吋，在麻州波士頓生長，是安娜堡密西根大學校友，2005年6月15日首次在大聯盟登場，至今已經換穿過13支球隊的制服，效力對象包括紐約洋基隊、紐約大都會隊等。

希爾目前是自由球員，本季還是有希望獲得球隊青睞，成為大聯盟球賽的長青樹。