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場邊人語／好樣西奇 表現稀奇

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）達拉斯獨行俠隊，持續在先發組織後衛唐西奇（Luka Doncic）的率領之下，於3月9日晚間走訪密西根州底特律小凱撒球場（Little Caesars  Arena）挑戰活塞隊，終場以142比124勝出，寫下兩連勝。

底特律活塞隊在這個賽季，已經在82場例行賽程出賽過63次，其中有53場比賽都是落敗而返。

現年25歲，身高6呎7吋，曾經5次當選全明星的獨行俠隊先發後衛唐西奇，上場36分鐘38秒，攻下39分和有10個籃板10次助攻3次抄截2次火鍋，成為與賽雙方先發得分最多的球員。

唐西奇在這場比賽的上半場，就得到26分5個籃板球6次助攻。這是他在例行賽季，第7次在半場比賽，就至少得到25分，並且有5個籃板球和5次助攻。

這也是唐西奇在美加職業籃球生涯第72次獲得「大三元」。

唐西奇是NBA有史以來第二年輕的球員，入行5年生涯就累積得分超越1萬分，並且至少有3000次助攻和3000個籃板球。

唐西奇是在3月5日晚間在主場對抗印地安納溜馬隊時，獲得生涯第70次「大三元」。

由2月28日到3月9日之間，唐西奇連續6次出場比賽，每場至少收獲30分10次助攻和10個籃板球，而且進入到三月之後的連續5場比賽，每場比賽至少得到35分。唐西奇在最近六場比賽上陣，平均每一場得到36.3分11個籃板球和10.5次助攻。

NBA 密西根州

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