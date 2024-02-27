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場邊人語／舊地重遊 無出其右

彭廣揚

這是一場總教練易位復仇的比賽。現年62歲的瑞佛斯（Doc Rivers），於2023年5月16日離任費城76人隊總教練職位，相隔285天之後，他卻統領密爾瓦基公鹿隊造訪曾經駐守的富國銀行球場（Wells Fargo  Center)。公鹿隊25日以119：98擊敗76人隊，拿到本球季第37場勝利。

現年29歲，在非洲喀麥隆出生的76人隊明星中鋒恩比德（Joel Embiid），在這場比賽由於受傷缺陣。

現年22歲，在德州達拉斯出生的76人隊組織後衛馬克西（Tyrese Maxey），在比賽中一枝獨秀，上陣達到38分鐘29秒，出手投籃19次有8次得分，命中率42.1%，三分球8投中3，命中率37.5%，還有3個籃板球、7次助攻、3次抄截，全場獲得24分。

現年29歲，身高6呎11吋，8次當選全明星的公鹿隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在比賽是全隊進攻核心，上陣35分鐘45秒，出手投籃17次有10次得分，命中率58.8%，三分球2投1中，命中率50%，有12個籃板球9次助攻，全場獲得全隊最多的30分。

「字母哥」在最近的5場比賽，單場至少都得到23分，有4場比賽登場至少得到30分。

瑞佛斯目前的任務，聚焦在爭取NBA東部戰區霸主地位，並且確保季後賽階段各場比賽順利過關，以便競爭年度總冠軍。

字母 費城 德州

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