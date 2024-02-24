場邊人語／國王威武 馬刺臣服

NBA 經過一個星期的休戰之後，2月22日恢復例行賽程；加州沙加緬度國王隊 以127：122取勝德州聖安東尼奧馬刺 隊。

馬刺隊當晩團隊投籃命中率為51%，三分球命中率44%，有42次籃板球和8次失誤。國王隊團隊投籃命中率達到55.9%，三分球命中率39.4%，有42次籃板球和10次失誤。國王隊一度領先11分。

國王隊歷年以來對抗聖安東尼奧馬刺隊的戰績是67勝126敗。

現年26歲，身高6呎3吋，曾經1次當選全明星的國王隊先發組織後衛福克斯（De'Aaron Fox）上場37分鐘21秒，攻下28分（第四節11分），和有5個籃板、9次助攻、2次抄截、1次火鍋，成為全隊先發得分最多的球員。福克斯在這個賽季，已經有五次在比賽的第四節，至少得到15分。

現年27歲，身高6呎10吋，曾經3次當選全明星的國王隊先發立陶宛裔大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），上場33分鐘2秒，攻下22分和11個籃板、11次助攻、1次火鍋，成為主隊先發得分次多的球員。

這是沙波尼斯在這個賽季第19次獲得「大三元」。他也是整個NBA，在這個球季第11名球員至少兩次拿到「大三元」成績。