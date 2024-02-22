場邊人語／火箭前鋒 表現塵封

在喬治亞州亞特蘭大出生的小前鋒里德（Robert Reid），2月19日因病去世，享年68歲。

里德是聖安東尼奧天主教聖瑪利大學校友，1977年在紐約市參加NBA年度選秀，由休士頓火箭隊在第2輪18順位選中，同年10月21日正式在大聯盟亮相。

里德大聯盟效力13個球季，包括火箭隊、夏洛特黃蜂隊、波特蘭拓荒者隊、費城76人隊。他總共出賽919場， 366次先發。其中他代表火箭隊出戰過762場，先發284次，場均得到11.6分。

火箭隊在1980年代初期，曾有過兩次衝擊總冠軍的機會；里德在當時都是球隊主力。

在1980-81年球季，火箭隊晉級季後賽 之後，連續取勝洛杉磯 湖人隊、聖安東尼奧馬刺隊和堪薩斯城國王隊 ，和波士頓塞爾蒂克隊爭奪年度總冠軍；由5月5日到14日之間，雙方交鋒6次，火箭隊可惜以4敗2勝失利。里德當年搭配的中鋒，是身高6呎10吋，13次當選全明星的馬龍（Moses Malone）。

在1985-86年球季，火箭隊又晉級季後賽之後，連續取勝沙加緬度國王隊、丹佛金塊隊、洛杉磯湖人隊，再度和波士頓塞爾蒂克隊爭奪年度總冠軍；由5月26日到6月8日之間，雙方交鋒6次，火箭隊可惜仍然以4敗2勝失利。里德當年搭配的中鋒，則是身高7呎，12次當選全明星的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。

馬龍和歐拉朱萬，都已經入列籃球名人堂。