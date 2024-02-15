場邊人語／馬刺北征 中鋒力撐

這是一場創寫紀錄的夜戰。

暴龍隊12日晚間在加拿大 多倫多主場，於1萬9800名球迷關注之下，以99：122不敵聖安東尼奧馬刺 隊，拿到例行賽第35敗，這也是雙方歷年234次對陣以來的第115次失利。自從1月29日以來，馬刺已吞下7連敗。

暴龍隊曾在2022-23球季狠狠修理過聖安東尼奧馬刺隊。回顧2022年11月2日，暴龍隊以143：100在客場大勝馬刺隊；這是馬刺隊歷年以來落敗最尷尬的球賽。

馬刺隊現年20歲，身高7呎4吋的法國籍中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上演職業生涯第二次「大三元」。

溫班亞瑪曾於2023年11月18日對抗曼菲斯灰熊隊時，上陣31分鐘7秒有過8次火鍋。他搧對方火鍋的本領，目前無人並列。

溫班亞瑪12日當晚上陣28分鐘59秒，是全隊在場時間次久者；14次出手投籃10次，命中率達到71.4%，三分球4投2中，罰球6投5中，共得到27分，是與賽雙方得分最多者；還有14個籃板球5次助攻2次抄截10次火鍋，攻擊和防守端的表現令人驚豔。

「大三元」的表現，通常是指球員單場進攻得分、助攻次數和籃板球次數，同時都是雙位數。至於溫班亞瑪的防守火鍋次數，居然超過助攻次數。

他是自從1990年2月2日以來，首位NBA新鮮人以防守火鍋數據形成「大三元」。

曾經10次當選全明星，擁有14次「大三元」紀錄的左撇中鋒羅賓森（David Robinson），當年是代表馬刺隊客場出戰夏洛特黃蜂隊；馬刺隊以118：107勝出，新秀羅賓森得到27分，15個籃板球和11次火鍋。

休士頓 火箭隊傳奇中鋒，已經入列籃球名人堂的中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），曾於1996年4月13日在主場迎戰達拉斯小牛隊時，上陣32分鐘，21次出手投籃13次，命中率達到61.9%，罰球6投5中，共得到31分，是與賽雙方得分最多者；還有13個籃板球6次助攻10次火鍋。

直到現在，溫班亞瑪才成為另外一位年輕中鋒，能夠做到單場比賽至少得到20分、10個籃板球、10個火鍋和5次助攻。