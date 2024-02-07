場邊人語／難得回家 表現奇佳

NBA 鳳凰城太陽隊4日造訪華盛頓巫師隊，上半場就以79：58領先，終場以140：112凱旋而歸。這是巫師隊本季第40場失利，也是自從1月31日以來的三連敗。

太陽隊的先發得分後衛畢爾（Bradley Beal），這場比賽上陣31分鐘，是全隊在場最久者，獲得43分，成為賽前、比賽、賽後最受歡迎的客隊球員。

畢爾在密蘇里州 聖路易出生，身高6呎4吋，是佛羅里達大學校友。2012年參加NBA年度選秀，由巫師隊在第1輪第3順位圈選，並於同年10月30日加入聯賽。

他曾代表巫師隊出賽過11個球季695場比賽，其中661次先發，還有兩個球季82場賽事全勤，共有2次「大三元」。他在效力期間共得到1萬5391分，其中三分球4070次出手，命中1514次，這些都寫下隊史記錄。

不過，畢爾在巫師隊期間，風頭一直被年紀稍長的「大哥」，先發組織後衛沃爾（John Wall）搶走。

沃爾是於2020年12月2日被交易到休士頓 火箭隊，畢爾則是於2023年6月23日被交易的鳳凰城太陽隊。

於是畢爾這次「回家」，感覺真好！