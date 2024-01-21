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場邊人語／控衛神射 巫師喊撤

彭廣揚

紐約尼克隊捍衛主場，1月18日晚間於1萬9466名球迷關注之下，以113比109三度擊敗華盛頓哥倫比亞特區巫師隊，拿到例行賽季42戰第25勝，並且取得雙方歷年318次對陣以來的第182次勝利；尼克隊於是第100次在主場擊退巫師隊。

尼克隊的左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)上陣40分鐘21秒，為全隊在場次久者，27次出手投籃命中14次，命中率51.9%，全場攻下41分，三分球投4中2，13次罰球11次得分；還有8個籃板球8次助攻2次抄截1次火鍋。

布朗森在下半場第四節12分鐘都在場，斬獲20分。這是他第108次代表紐約尼克隊出賽，也是第31次單場至少得到30分。

自從尼克隊的先發得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.) 於2023年12月30日被交易到加拿大多倫多暴龍隊後，尼克隊的戰績至今已經8勝2負。

尼克隊先發大前鋒，身高6呎8吋的藍道（Julius Deion Randle）此役上陣38分鐘57秒，投籃命中率56.5 %，拿到全隊次高的21分，還有8個籃板球5次助攻。他在下半場第四節攻下關鍵的8分和4個籃板球1次助攻。

藍道加盟尼克隊之後，已經有68次單場至少獲得30分；尼克隊的中鋒尤恩(Patrick Aloysius Ewing Sr.)效力15個球季1039場比賽期間，曾經擁有203次單場至少得到30分的紀錄。

現年26歲尼克隊先發小前鋒阿努比（Ogugua "O.G." Anunoby Jr.），身高6呎7吋，於2023年12月30日才由加拿大多倫多暴龍隊被交易到紐約尼克隊，當晚則上陣42分鐘38秒，是全隊在場作戰時間最久者，收穫19分。

加拿大 巴瑞特

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