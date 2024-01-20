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場邊人語／新帥務實 分工求是

彭廣揚

屬於美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯東區的新英格蘭愛國者隊，17日在波士頓附近的吉利球場（Gillette Stadium），正式介紹新任總教練馬優（Jerod Mayo）。

馬優即將慶祝38歲生日，是愛國者隊從1960年以來第15任總教練，也是球隊第一位非洲裔的總教練。

比利契克（Bill Belichick）是愛國者隊剛離任的總教練，他的傳奇故事是擁有24個例行賽季387場比賽作戰紀錄，及41次季後賽經歷。他在執掌球隊兵符期間，總共累積266次勝利；這種凱旋紀錄是空前難得。

愛國者隊成軍以來，已有過11次爭奪超級盃的機會；比利契克曾率領球隊9次爭冠6次奪得超級盃，運籌帷幄，誰能與共？

馬優曾效命於比利契克麾下，追隨左右多年。然而，馬優到任後，公開說自己今後要走一條不同的路。

比利契克是愛國者最近31年來，教練組人事穩定的主要原因。他採行「一言堂」管理方式，有話他說了算，而且他的話絕對不多，還不重視相關工作人員的正式職稱和發言機會。

馬優尊重比利契克的長期治隊原則，就是保持強而有力的工作態度和紀律，及建構一個值得信賴的共事團隊。可是，他也強調關注球隊進攻和防守總督導長期懸缺，對於內部升遷、士氣和外部形象、聯絡的影響。

馬優認為，如今率隊作戰，主帥一人發話眾人響應的氛圍已改變，總教練對於左右手和子弟兵，務必要聆聽他們的聲音，關心他們的需要，團隊才能夠協作和共榮。

比利 超級盃 新英格蘭

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